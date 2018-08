publié le 10/08/2018 à 12:56

Un concert du "King" comme si vous y étiez. Du 23 au 26 août 2018, une centaine de cinémas CGR diffuseront "Comeback Special 68", l'une des prestations musicales les plus célèbres d'Elvis Presley.



Cinquante ans après la première diffusion de ce concert iconique sur la chaîne de télévision américaine NBC, les spectateurs pourront découvrir les images de ce show iconique, commentées et remises en contexte par le réalisateur de la captation originale Steve Binder.

D'une durée de 110 minutes, ce document inédit contient également "une introduction spéciale" et des "images rares", selon un communiqué de la chaîne de cinémas CGR. Le concert sera diffusé dans 101 salles en France et une en Belgique. Pour y assister, vous pouvez réserver vos billets en ligne ou directement au guichet de votre cinéma.



Découvrez ci-dessous la liste des cinémas qui retransmettent le concert "Comeback Special 68". Cliquez sur les points pour afficher leur nom et leur adresse.

Le retour à la scène légendaire du "King"

Filmé le 3 décembre 1968, ce show flamboyant marquait le retour à la scène du célèbre rockeur de Memphis après des années d'absence. Au cours de ce concert, Elvis a interprété ses plus grands titres aux côtés du guitariste Scotty Moore et du batteur DJ Fontana, avec qui il a travaillé au cours de la première partie de sa carrière.



Vêtu de sa célèbre combinaison de cuir noire et coiffé d'une impeccable banane noire, le "King" avait offert une heure et demie de spectacle grandiose. L'évènement avait alors été diffusé à la télévision par la chaîne américaine NBC.