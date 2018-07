publié le 29/01/2018 à 01:28

C'est la grand soir ! Jay Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars... La 60e édition des Grammy Awards réunit le gratin de la scène musicale mondial au Madison Square Garden ce dimanche 28 janvier à New York. La cérémonie commencera partir de 2 heures du matin, heure de Paris, mais le tapis rouge a commencé dès 23 heures 30. L'occasion de voir nos stars préférées défiler dans leurs plus belles tenues.



Lady Gaga, majestueuse, a ébloui le tapis rouge, toute de noir vêtue dans une robe en dentelles d'Armani avec une longue traîne. Lana Del Rey arbore un look très élégant avec une longue robe beige scintillante à manches longues. Une robe sexy qui laisse entrevoir une demi-jambe. Le chanteur britannique Sam Smith porte un costume original vert avec une rose blanche en boutonnière. Une tenue aussi classe qu'audacieuse. L'interprète de Stay with Me avait remporté 7 trophées en 2015.



Cyndi Lauper est apparue avec un tailleur très original arborant des peintures très Renaissance. Une apparition également remarquée par son poing serré face aux photographes. Une manière de montrer son soutien au mouvement Time's up lancé par plus de 300 actrices, scénaristes, metteuses en scène et autres personnalités du cinéma le 1er janvier dernier. Le but est de lutter contre le harcèlement sexuel dans l'industrie cinématographique comme dans tous les métiers aux États-Unis.

Une rose blanche contre le harcèlement sexuel

En effet, de Lady Gaga à Sting, en passant par Khalid ou Cindy Lauper, de nombreuses stars du monde de la musique se sont emparées de la rose blanche, nouveau symbole de la lutte contre le harcèlement sexuel et pour l'égalité hommes-femmes, lors de la cérémonie des Grammys ce dimanche 28 janvier 2018.

Concernant, les pronostics de ces Grammy Awards 2018, la liste des nommés par catégorie permet de distinguer déjà quelques favoris au regard de leurs multiples nominations. C'est le cas de Jay Z, l'immense rappeur new-yorkais, qui évolue au dessus de tous. Avec son album 4:44 et ses huit nominations au total : meilleur clip, enregistrement de l'année et chanson rap de l'année pour The Story Of O.J., performance de l'année, chanson, album et album rap pour 4:44 et meilleure performance rap/chanson pour Family Feud en collaboration avec Beyoncé.