publié le 26/01/2018

L'heure est encore aux pronostics. Les Grammy Awards, cérémonie prestigieuse qui récompense la musique aux États-Unis, seront diffusés dimanche 28 janvier depuis New York (dans la nuit de dimanche à lundi en France). Dévoilée à la fin du mois de novembre 2017, la liste des nommés par catégorie permet de distinguer déjà quelques favoris au regard de leurs multiples nominations.



C'est le cas de Jay Z, l'immense rappeur new-yorkais marié avec Beyoncé, qui évolue au dessus de tous. Avec son album 4:44 et ses huit nominations au total : meilleur clip, enregistrement de l'année et chanson rap de l'année pour The Story Of O.J., performance de l'année, chanson, album et album rap pour 4:44 et meilleure performance rap/chanson pour Family Feud en collaboration avec Beyoncé. Il pourrait même rivaliser avec le record absolu de récompenses (31), lui qui en compte déjà 21.

Au total, ce ne sont pas moins de trois albums hip-hop qui ont été nommés pour la récompense de l'album de l'année, une première dans la catégorie reine.

Kendrick Lamar : 7 nominations

Kendrick Lamar et Bruno Mars arrivent juste derrière Jay Z dans la liste des favoris. Kendrick Lamar a été nommé dans 7 catégories - enregistrement de l'année, meilleure performance rap, chanson rap de l'année, meilleur clip pour Humble, album et album rap de l'année pour DAMN., et meilleure performance Rap/chanson pour Loyalty en collaboration avec Rihanna.

Bruno Mars : 6 nominations

Le chanteur Bruno Mars a été nommé dans six catégories : enregistrement, album et album R&B de l'année pour 24K Magic, chanson de l'année, meilleure performance R&B et meilleure chanson R&B pour That's What I Like.

SZA : 5 nominations

Elle est la favorite de ces Grammy Awards : SZA, auteure-compositrice-interprète américaine, est en bonne position pour la cérémonie du haut de ses cinq nominations - meilleure performance R&B pour The Weekend, meilleure chanson R&B pour Supermodel, meilleur album contemporain urbain pour Ctrl, meilleure performance rap/chanson pour Love Galore en collaboration avec Travis Scott - dont celle de la meilleure nouvelle artiste.