Découvrez les secrets de l'appartement-studio d'Henri Salvador

publié le 30/04/2021 à 13:12

Après Vianney, Calogero, Pascal Obispo et Laurent Voulzy, RTL vous fait visiter le studio d'un autre artiste... Treize ans après la mort d'Henri Salvador, nous avons pu pénétrer dans son antre de création, là où la plupart de ses chansons ont été créées. Un album baptisé Homme studio qui paraît ce 30 avril 2021. Cette nouvelle compilation célèbre le travail de celui qui fut l'un des premiers, dans les années 60, à installer un studio à son domicile.

Ce studio est niché dans un lieu étonnant. Un appartement au dernier étage d'un immeuble de la Place Vendôme, à Paris. Catherine Salvador, sa dernière épouse, y vit toujours. Elle nous accueille dans un vaste salon lumineux, décoré avec soin. Canapés blancs, plancher gris. Sur une table des dizaines de photos d'Henri. Sous le plancher ? Des câbles par centaine. Et pour cause... "Ce salon était le studio original d'Henri au tout début des années 60, nous confie Catherine Salvador. Henri jouait les fenêtres grandes ouvertes et les voisins en profitaient. des commerçants se souviennent encore de cette belle époque quand on entendait ses mélodies dans la rue".

Il n'y avait donc pas vraiment de salon. Quand Henri Salvador décide d'habiter dans cet appartement, il déménage son studio dans une petite pièce, caché derrière une lourde porte. "Dans les années 70, il a refait l'appartement pour mettre son studio ici. Il a fait insonoriser cette pièce ou on trouve ses guitares, ses claviers, ses trompettes... Il savait se servir de tous les instruments", remarque notre guide.

Cette compilation est l'occasion de découvrir une facette méconnue d'Henri Salvador, celle d'un besogneux bidouilleur. Catherine Salvador soulève pour nous une lourde couverture blanche. Une console apparaît dans un état de conservation épatant... Autour de nous, des disques d'or de sa fin de carrière : Chambre avec vue et Révérence. Sur un vieux mac, un papier collé avec le numéro de portable d'Eddy Mitchell qu'il devait rappeler. Des albums de Franck Sinatra. Et des dizaines de fiches techniques. Tout est resté en état. Des cassettes à son coffre au trésor gorgé de textes et mélodies. Catherine Salvador consent simplement à dépoussiérer le matériel sensible dans ce lieu qui pourrait prochainement devenir un musée...