publié le 03/03/2020 à 13:05

"L'Exhibition[niste]" : Louboutin fête 30 ans de création

Jusqu'au 26 juillet prochain, le Palais de la Porte Dorée (Paris 12) propose une exposition consacrée à l’oeuvre de Christian Louboutin, célèbre créateur de souliers et figure incontournable du monde de la mode.

Conçue comme une invitation à plonger dans l’univers foisonnant du créateur français, la rétrospective explore toutes les facettes d’une inspiration aux multiples références, dans ce lieu si cher à Christian Louboutin.

En effet, c'est au Palais de la Porte Dorée qu'est née sa vocation. Il s'en est notamment inspiré pour les formes et les motifs de ses premières créations, à l'instar du soulier Maquereau en cuir métallisé, hommage aux écailles des poissons de l'Aquarium tropical, ou encore du soulier Pigalle.

L'exposition met aussi en scène la vision de Christian Louboutin à travers certaines de ses œuvres les plus précieuses issues de sa collection personnelle et des prêts de collections publiques. Une large sélection de souliers sont présentés, dont certains jamais exposés.

"L'Exhibition[niste]", l'exposition consacrée à l'oeuvre de Christian Louboutin au Palais de la Porte Dorée

A découvrir également : les projets inédits de Christian Louboutin avec de célèbres artistes comme le réalisateur et photographe David Lynch, l’artiste multimédia néo-zélandaise Lisa Reihana, le duo de designers anglais Whitaker Malem, la chorégraphe espagnole Blanca Li, le plasticien pakistanais Imran Qureshi, et bien d’autres encore...

> Christian Louboutin : "L'Exhibition[niste]"

L'Exhibition[niste], au Palais de la Porte Dorée, du mardi au vendredi de 10h à 17h30 et les samedis et dimanches de 10h à 19h.

Pierre Bonte, défenseur de la France rurale

Rendu célèbre grâce à l'émission Le Petit Rapporteur aux côtés de Jacques Martin dans les années 70, Pierre Bonte est l'auteur d'une dizaine de livres sur la France rurale. Ce jeudi, l'écrivain publiera Ces villages qu'on assassine, aux éditions Le Passeur. Un ouvrage préparé en collaboration avec la journaliste Céline Blampain.



A travers ce livre, les deux spécialistes de la "France profonde" lancent un appel pour défendre les communes menacées par l'urbanisation et la modernité. Ces villages qu'on assassine, nourri de leurs expériences, est aussi un acte de foi dans cette France rurale qui attire de plus en plus de jeunes citadins à la recherche d’un mode de vie plus humain. C’est aussi un message de reconnaissance aux 500.000 élus locaux qui s'épuisent, dans l'ombre, à défendre une certaine idée du bonheur.

"Ces villages qu'on assassine" de Pierre Bonte et Céline Blampain (Le Passeur)

"Qu’est-ce qu’ils veulent ? Fermer la campagne ? Mettre tout le monde en ville ?"



"Cette réflexion du maire d’une petite commune du Gard traduit bien l’incompréhension et le désarroi d’un grand nombre d’élus ruraux. Ils se battent tous les jours pour maintenir leur village en vie, répondre aux besoins des habitants, et ils ont l’impression que là-haut, dans les cabinets ministériels, on s’emploie à contrarier tous leurs efforts.



Ils n’ont pas tort. Une "technocrature" sans visage a décidé que cette mosaïque de petites communes qui font le charme de la France était le vestige archaïque d’un monde ancien. Elle a donc entrepris de retailler la carte communale à la hache pour la mettre à l’heure de la mondialisation, dilapidant ainsi un "capital affectif" inestimable." - Pierre Bonte et Céline Blampain



Ces villages qu'on assassine, de Pierre Bonte et Céline Blampain, éditions Le Passeur, 176 pages, 17,90€.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Laetitia Nallet, Eric Dussart et Patrice Carmouze !