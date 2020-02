publié le 18/02/2020 à 10:38

Patricia Petibon sort le 21 février 2020 son nouvel album L’Amour, La Mort, La Mer. Un album-récital où la soprano joue de sa voix pour interpréter des chants de marins, des odes à l’amour, à la mort. Des petites histoires musicales chantées aux côtés de la pianiste Susan Manoff auxquelles viennent parfois s’ajouter le bruit des vagues, une cornemuse, un accordéon, des percussions.

Parmi les compositeurs présents sur l’album : Fauré, Satie, Reynaldo Hahn, John Lennon, Yann Tiersen et d’autres encore que nous entendons ce matin. Écouter cet opus c’est entrer dans tout un univers, de poésie, de mélancolie, ballottés sur les flots à travers les siècles avec 3 constantes : L’Amour, La Mort, La Mer. "Le lien [entre l'amour, la mort et la mer], c'est une trinité un peu philosophique, métaphorique de ce que la mer nous relie. C'est une réflexion et une introspection, surtout, ça vient de cette passion que j'ai pour la Grèce, L’Iiade et L'Odyssée et le personnage d'Ulysse", explique la soprano.

Son précédent album remonte à 2013. "Cet album est arrivé comme une bouteille à la mer, il est né aussi d'une amitié que j'ai avec Susan Manoff, la pianiste avec qui je travaille depuis plus de 20 ans (...) C'est une aventure humaine à deux, on travaille dans cette urgence où la musique, il y en a beaucoup, cela vient aussi de l'intuition et de la recherche", poursuit-elle.

Un hommage à son époux Didier Lockwood

Patricia Petibon a perdu son époux le violoniste Didier Lockwood, il y a 2 ans. Elle lui rend hommage sur l’album au travers d’un air irlandais traditionnel. Pendant ces 7 ans, elle n’a jamais cessé d’être sur scène. Les concerts et les productions d’opéra se sont succédé. "La musique, l'art en général, est une façon extrêmement pacifique de résister à beaucoup de choses, ce que soit le fait que les autres veulent vous effacer, mais j'ai toujours su en tant qu'enfant que la musique me permettrait d'avoir une vision très belle du monde et d'être en quête d'une certaine beauté", résume Patricia Petibon.

La soprano sera en concert le le 11 mai 2020 au théâtre de l’Athénée (Paris) et du 4 au 24 avril 2020 dans Pelleas et Mélisande de Debussy.