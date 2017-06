publié le 09/06/2017 à 17:09

Après cinq ans d'absence, Camille revient avec un grand OUÏ, un nouvel album vertigineux. Une invitation au voyage dans un univers toujours si atypique. Onze morceaux avec des chœurs et des tambours. La chanteuse de 39 ans a fait cadeau aux auditeurs et spectateurs de la rue Bayard en présentant deux de ses nouveaux titres : Seeds et Fontaine de lait.



Révélée avec ses chansons Ta Douleur ou encore Paris, il y a plus de dix ans, Camille est devenue une figure phare de la scène de la chanson française. Précurseure dans ce style de chanteuse à textes à la fois torturés, imagés et parfois à la limite de l'absurde, elle a su s'imposer dans un genre particulier.

Camille est actuellement en tournée, le 9 juin à la Cigale à Paris, le sur-lendemain au festival We Love Green, le 20 juillet à Lyon ou encore le 23 à Nice, puis dans toute la France. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller l'écouter en chair et en os, son concert dans le Grand Studio RTL est diffusé samedi 10 juin, à partir de 15 heures, à regarder en vidéos.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.