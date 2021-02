publié le 19/02/2021 à 09:30

"Merci beaucoup de rétablir la vérité Eric Jean-Jean, c'est vraiment chic." La chanteuse et actrice Camélia Jordana doit affronter une polémique depuis plusieurs semaines à propos de l'une des chansons de son nouvel album Facile x fragile. La presse et certains commentateurs ont vu dans son titre Si j'étais un homme le signe d'une guerre des sexes.

"C'est une journaliste [de l'Obs, ndlr] qui a choisi cet extrait de la chanson, 'Si j'étais un homme je demanderais pardon' et qui s'est permis de la mettre en titre de l'ouverture Culture de son magazine et patatra... Nous voilà partis pour plusieurs semaines", raconte Camélia Jordana en interview dans le Grand Studio RTL que vous pourrez découvrir le 20 février 2021.

Dans un des couplets de cette chanson, dont le titre n'est pas sans évoquer le tube de Diane Tell de 1980, Camélia Jordana chante : "Ah si j'étais homme / Je demanderais pardon / Pour les guerres et les trophées / Les corps, les abandons / Je parlerais pour nous / Je dirais toutes nos peurs / Je questionnerais les leurs / Au risque d'avoir l'air con".

"Cette chanson pour moi c'est vraiment un appel à la réconciliation..." explique la chanteuse. "Et ça a provoqué tout le contraire...", a repris Eric Jean-Jean. Si Camélia Jordana n'a jamais caché son progressisme et son féminisme dans ses textes et ses interviews, elle revendique aussi d'avoir une lecture fine de ces questions de société. Loin de l'image caricaturale de la féministe misandre que certains souhaitent lui coller sur le dos. Une raison de plus de réécouter cette grande chanson, en entier.

> Camélia Jordana - si j'étais un homme (Audio Officiel)