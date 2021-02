La chanteuse Mary Wilson, des Supremes, est décédée

publié le 09/02/2021 à 15:30

Si vous ne connaissiez pas le groupe de musique américain The Supremes, vous avez sûrement entendu la reprise de Baby love dans des publicités télévisées. Mary Wilson, sa chanteuse phare et pionnière du groupe féminin, est décédée lundi 8 février à l'âge de 76 ans, a annoncé son agent.

La chanteuse des Supremes est morte à Las Vegas. "Mes condoléances à la famille de Mary, cela me rappelle que chaque jour est un cadeau, j'ai tant de merveilleux souvenirs du temps que nous avons passé ensemble. Les Supremes continueront à vivre, dans nos coeurs", a tweeté mardi Diana Ross, la dernière chanteuse du groupe encore vivante.

Le trio de femmes de rythm’n’blues avait marqué les années 1960 avec des titres comme Baby love ou Stop ! In The Name Of Love, des classiques du rythm'n'blues qu'a contribué à développer le mythique label Motown, de Détroit. Après sa naissance dans le Mississippi, Mary Wilson avait d'ailleurs déménagé dans l'ancienne capitale mondiale de l'automobile.

Après le départ de la chanteuse Diana Ross en 1970, le groupe a continué avec moins de succès jusqu'à 1977. En 1988, elle avait été inscrite au Rock and Roll Hall of Fame, en tant que membre des Supremes.