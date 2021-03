Bunny Wailer, légende jamaïcaine du reggae, est mort à l'âge de 73 ans

publié le 02/03/2021 à 18:26

Bunny Wailer, chanteur, percussionniste jamaïcain et véritable légende du reggae, est mort mardi 2 mars à 73 ans au Andrew's Memorial Hospital de Kingston (Jamaïque), a annoncé, dans un communiqué, la ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange.

La ministre n'a pas précisé la cause du décès de Bunny Wailer, membre fondateur du groupe The Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh, qui ont fait du reggae un phénomène mondial. De son vrai nom Neville Livingston, le musicien avait été victime d'un premier accident vasculaire cérébral en 2018, puis d'un second en juillet 2020. Il était le dernier survivant du trio historique.

Son amitié avec Bob Marley date de l'enfance, les deux s'étant rencontrés à Nine Mile, dans le nord de la Jamaïque, où Bunny Wailer est né en 1948. Leurs liens se renforceront lorsque le père de Bunny deviendra le compagnon de la mère de Bob.

The Passing of Bunny Wailer pic.twitter.com/gf4JBNBQ8I — Hon.Olivia Grange (@Babsy_grange) March 2, 2021

Quelques années plus tard, ils déménagent dans un quartier de Kingston, la capitale, où leur rencontre avec "le père du reggae" Joe Higgs changera leur vie. Ce dernier les encouragera à persister dans la musique, et à former un trio avec Peter Tosh. Le groupe changera de nom plusieurs fois, avant de sortir son premier album en 1965, The Wailing Wailers. Il marque l'émergence d'un son, au rythme diabolique, marqué par la musique américaine, notamment le R&B, mais aussi par la culture jamaïcaine.



