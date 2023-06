BTS, Blackpink, TWICE... Comment la K-Pop ensorcelle le monde

Sujet du jour. Depuis 10 ans, le boys band coréen BTS est la vitrine absolue de la culture coréenne à travers le monde. Ces sept jeunes chanteurs-danseurs-rappeurs sont accueillis dans les plus grandes salles du monde et constituent le fer de lance de la vague "Hallyu", le soft power grandissant de la Corée du Sud.

Mais BTS, que l'Occident connaît désormais grâce à des tubes internationaux comme Dynamite, n'est pas l'alpha et l'oméga d'un genre désormais ancien et respectable : la K-Pop, la pop coréenne. Il existe d'autres groupes, très célèbres comme les girls' bands Blackpink et TWICE ou des formations plus confidentielles, disparues ou émergentes.

La K-Pop constitue une industrie florissante, extrêmement riche musicalement, artistiquement, visuellement. Ces stars sont partout, du cinéma aux émissions de télé en passant par les défilés de la Fashion Week. Un "star system" pensé et manufacturé par des producteurs qui ont fait de l'analyse des tendances et des goûts du public une science exacte. Un genre qui est porté par des fans dévoués dont l'influence et la force de frappe restent inégalés.



Pourquoi on en parle ? Pour les 10 ans du groupe BTS, Séoul a décidé de faire les choses en grand avec 10 jours de célébration à travers tout le pays. BTS, qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, a popularisé la musique sud-coréenne à travers toute la planète, engrangeant des milliards de dollars en se constituant une communauté mondiale de fans. Plusieurs bâtiments officiels ont été illuminés en violet pour l'occasion et des fans du monde entier ont entrepris un véritable pèlerinage sur les lieux importants de l'histoire de ces sept garçons dans le vent.

Analyse. "BTS, Blackpink, TWICE sont les plus grands groupes de K-Pop. Chacun a sa galaxie de fans dévoués qui portent aussi des noms particuliers : Les ARMYs de BTS, les BLINKs des Blackpink ou encore les ONCEs de TWICE. Mais la K-Pop est une création musicale constante avec des anciennes étoiles et des groupes émergents : Seventeen, EXO, Red Velvet, Big Bang, 2NE1, Girls' Generation… Il y a aussi des groupes qui ne lancent qu'une ou deux chansons avant de disparaître. On assiste à des séparations, des fusions, des recompositions des groupes et des artistes plus confidentiels qui font toute la diversité de K-Pop depuis une vingtaine d’années", explique Aymeric Parthonnaud, journaliste à RTL, spécialiste de la pop culture.

"Les maisons de production cherchent la recette pour que les groupes fonctionnent. Ils ont des données sur ce que les gens aiment regarder pendant un concert : certains ont établi un guide pour savoir ce que telle ou telle couleur provoque comme réaction, au Moyen-Orient, on porte différents vêtements parce que la culture est plus conservatrice. Il y a une adaptation à des micro-détails qui permettent aux groupes de s'adapter aux environnements. Tout est fait pour qu'ils réussissent", souligne Ophélie Surcouf, autrice de K-Pop Culture, chez Hors Collection.







