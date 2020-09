publié le 07/09/2020 à 19:57

Après s'être battu contre la maladie, Bruce Williamson, ancien chanteur principal du groupe américain The Temptations, est décédé ce dimanche 6 septembre des suites du coronavirus. Le chanteur s'est éteint à l'âge de 49 dans sa maison de Las Vegas, d'après le magazine américain TMZ.

Son fils a posté une vibrant hommage sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas de mots au monde qui puissent exprimer ce que je ressens en ce moment. Je t'aime papa merci d'être génial, merci d'être aimant, merci d'être qui tu es, je prie Dieu et nous nous reverrons", a-t-il écrit.

Bruce Williamson avait rejoint le célèbre groupe vocal américain The Temptations en 2006. Il a participé à de nombreux concerts et shows à la télévision et est apparu sur les albums Back To Front en 2007 et Still Here en 2010. Il quitta le groupe en 2015. Il avait déclaré avoir fait plus de choses "en 6 mois avec The Temptations que beaucoup d'artistes n'en ont fait dans toute leur vie".