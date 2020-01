Black M, premier invité de l'année !

publié le 02/01/2020 à 13:00

Un début d'année placé sous le signe de la musique ! Ce jeudi 2 janvier, Stéphane Bern et toute son équipe reçoivent l'un de ceux qui, aux côtés de Soprano et Gims, a "démocratisé" le rap avec succès ces dernières années: Black M. L'ex membre de Sexion d'assaut vient nous chanter en live et en public un nouvel extrait de son dernier album: Ainsi valse la vie. Un titre grave, co écrit avec Vianney, dans lequel Black M aborde l'une de ses principales préoccupations: le sort des personnes sans abri. Une chanson qui fait écho à l'engagement du chanteur auprès de la Fondation abbé Pierre.



L'occasion pour Stéphane Bern de revenir avec le chanteur sur quelques titres emblématiques de Il était une fois, le 3e album solo de Black M, disponible depuis le mois de septembre. Un album plus personnel, où il est question de son épouse (dans la chanson Léa), de son beau-frère bien sûr (qui n'a pas dansé cet été sur Mon beau-frère ?), mais également un album plus engagé qui comprend, outre Ainsi valse la vie, un texte très juste sur le harcèlement à l'école, Lucien, fruit des nombreux échanges que Black M a régulièrement avec son jeune public.

Et quid d'une reformation de Sexion d'assaut ? 10 ans après l'énorme tube Désolé, nombreux sont ceux qui aimeraient voir (re)monter sur scène, ensemble, Black M, Gims et tous les autres... le chanteur de (tout juste) 36 ans répond à toutes les questions !

Il etait une fois Crédit : Black M

Black M bientôt en tournée dans toute la France !

Black M va bientôt entamer sa tournée « Il était une fois » : première date le 16 février à Clermont-Ferrand, puis il sera le 19 février à Bordeaux, le 20 février à Toulouse, le 21 février à Dole, le 27 février à Lyon, le 28 février à Marseille, le 3 mars à Florange, le 4 mars à Nancy, le 6 mars à Nantes… toutes les dates sont à retrouver sur ses réseaux sociaux.

black-m-il-etait-une-fois-tournee Crédit : Black M

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Sandrine Sarroche, Laetitia Nallet et Patrice Carmouze !