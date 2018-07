Stevie Wonder et Tori Kelly ont rendu hommage à Prince

publié le 27/06/2016 à 11:55

Les BET Awards 2016 se sont tenus dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles. La cérémonie récompense les talents afro-américains de la musique, du sport ou encore du cinéma. Cette année, le rappeur Drake a été récompensé du prix du meilleur artiste hip-hop masculin.



Beyoncé, elle, a gagné le prix de la meilleure vidéo de l'année avec Formation. La diva s'est aussi illustrée par une incroyable performance avec Kendrick Lamar au début de la soirée. Côté cinéma, Michael B. Jordan, l'interprète de Creed dans le spin-off de Rocky, a été élu meilleur acteur. Taraji P. Henson, la vedette de la série Empire, a remporté la même récompense côté féminin.

La soirée a été marquée par des hommages à des stars disparues. Pour honorer la mémoire de Prince, Stevie Wonder a notamment entonné Take Me With You tiré de l'album Purple Rain avec la chanteuse Tori Kelly. Autre moment marquant, l'arrivée sur scène de Leila Ali, la fille du champion de boxe Mohamed Ali, à l'appel de Jamie Foxx. Une manière de se souvenir du sportif disparu le 3 juin 2016.



Diffusion le 29 juin à 21h sur BET.

