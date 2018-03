publié le 02/03/2018 à 23:36

L'émotion était vive pour l'ouverture de la 43e cérémonie des César. Après le défilé de stars qui portaient un ruban blanc contre les violences faites aux femmes, la présidente Vanessa Paradis a prononcé un discours en hommage à Jeanne Moreau.



Un hommage qui survient 8 mois après la mort de l'actrice et 23 ans après la séquence du Festival de Cannes où les deux femmes avaient entonné Le Tourbillon de la vie (du film Jules et Jim). Vanessa Paradis n'a pas caché son émotion en arrivant sur la scène de la salle Pleyel.

"Ce qui m'a épaté chez elle (...) c'était de voir que sa part de féminin était égale à sa part de masculin, et cela lui donnait cette grâce et cette force si impressionnantes. C'est un équilibre qui me fait souvent rêver", a déclaré Vanessa Paradis avant d'évoquer le ruban blanc qu'elle porte sur tenue, comme la plupart des acteurs et des actrices de la soirée. Un symbole contre les violences faites aux femmes.