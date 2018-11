Ben Harper veut retrouver le vendeur de falafel qui a changé sa vision du monde

publié le 09/11/2018 à 18:03

"À Rennes, je suis né à nouveau". Ben Harper rend hommage à la capitale bretonne. Découvert en France lors de l'édition 1993 du festival rennais les Trans-musicales, le chanteur et guitariste américain, consacré par trois Grammy Awards, n'a rien oublié de ce qu'il devait à Rennes, et plus particulièrement à l'un de ses vendeurs de falafels, rencontré au hasard d'une déambulation nocturne.



"Après le concert (...) j’ai marché, seul, dans les rues de Rennes. Je me suis arrêté à un stand de falafels. Le propriétaire faisait tourner mon EP Like a king sur sa stéréo", raconte l'auteur-compositeur dans les colonnes du Mensuel de Rennes, à l'occasion des 40 ans en décembre des Trans-musicales.

En discutant longuement avec ce restaurateur mystère, Ben Harper prend conscience de l' "intensité qui entourait (sa) musique". Un moment unique, au cœur de la nuit, qui bouleverse Ben Harper, alors âgé de 24 ans.

La rencontre avec cet inconnu change "sa façon de voir le monde", nous dit le journal. Le musicien aimerait d'ailleurs retrouver sa trace pour lui exprimer sa gratitude. "J'espère que, par un hasard incroyable, il lira ceci. Je voudrais lui dire à quel point cette nuit a compté pour moi", insiste le chanteur.



Petit problème cependant, la mémoire fait défaut à l'artiste afro-américain quant il s'agit de reconstituer les détails de cette soirée et d'identifier le commerçant en question. Le Mensuel et le Télégramme ont donc lancé un appel en ligne afin d'exaucer le souhait de la star californienne.

VIDEO. Ben Harper lance un avis de recherche dans le Mensuel de #Rennes. La star californienne aimerait beaucoup retrouver un vendeur de falafels qui a marqué son 1er concert aux Trans Musicales en 93. Festivaliers des Trans, ça vous dit quelque chose ? #BenàRennes #Solidarité pic.twitter.com/26SuC8llFq — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) 7 novembre 2018

Depuis cet avis de recherche, les internautes se mobilisent, notamment grâce au hashtag #Benarennes sur Twitter. Un numéro de téléphone et un courriel ont aussi été partagés : le 02-99-79-04-65 et rennes@lemensuel.com.



De son côté, la rédaction du Mensuel confirme qu'elle a reçu de nombreux témoignages susceptibles d'aider à reconstituer le puzzle. Suffiront-ils à retrouver la trace du vendeur de falafel mystère ? Impossible n'est pas rennais...