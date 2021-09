Adrien Gallo : "Là où les saules ne pleurent pas", le charme d'un album intemporel

Adrien Gallo, le chanteur que le public a découvert avec le groupe BB Brunes vient de publier son deuxième album solo baptisé Là où les saules ne pleurent pas. Son premier album solo Gemini était électronique et produit. Avec les BB Brunes, on était dans le rock garage. Ce deuxième opus solo est aux antipodes. Adrien Gallo est en mode mineur. Il chuchote et épouse la mélancolie.

À 32 ans, il renoue avec la grande chanson française qu'il adorait gamin. Les mélodies sont soyeuses et délicates. Les textes ciselés. Ces douze chansons douces ont été inspirées par ses six dernières années. Une rupture. Puis, un amour de jeunesse qui renaît. La naissance de jumeaux. La poésie qu'il lit beaucoup. Il s'offre ici un luxe : enregistrer en direct avec un orchestre... "L'envie c'était d'être dans quelque chose de classique. L'inspiration c'était la chanson traditionnelle française où tout s'articule autour du piano - que mon père m'a offert quand j'étais jeune - et des cordes", confie Adrien Gallo

Quatre voix féminines colorent cet album, notamment celle de Vanessa Paradis. Elle chantait ses mots sur ses deux derniers albums. La chanteuse partage ici deux duos avec Adrien Gallo, dont Les clochettes de mai, l'un des moments de grâce de ce nouvel album. "On a engagé une relation épistolaire et je lui ai envoyé beaucoup de chansons. C'est quelqu’un qui est très encourageant", raconte Adrien Gallo en parlant de Vanessa Paradis. "J'aodre cet homme, cet artiste, il est intemporel. Quand je l'ai rencontré c'était un jeune homme avec une maturité incroyable. Une écriture si romantique. Et il est si cultivé que j'ai toujours été soufflé par ses chansons. Cet album ne veillera pas, il pourra passer toutes les modes", prédit la chanteuse au micro de RTL.

Adrien Gallo partira en tournée dès le mois de mars. Il chantera au Trianon à Paris le 9 avril.