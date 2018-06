VIDÉO - "A Star Is Born" : le trailer émouvant avec Lady Gaga et Bradley Cooper

publié le 07/06/2018 à 14:12

Avec cette première bande-annonce, les fans de la chanteuse et actrice Lady Gaga crient déjà à l'Oscar. Bradley Cooper, qui est devant et derrière la caméra, interprète un chanteur de country sur le déclin, Jackson Maine, dans A Star Is Born (Une étoile est née). Pendant une de ses tournées, il pose les yeux sur la jeune Ally, incarnée par Lady Gaga. Timide et avec un sérieux déficit de confiance en elle, Ally va éclore grâce aux encouragements de Jackson et sa voix en or.



Le film va naturellement inclure une histoire d'amour entre les deux chanteurs et la naissance d'une jalousie entre Ally et Jackson, ce dernier vivant difficilement d'être éclipsé par le talent incontesté de la jeune femme. Les amateurs de Lady Gaga ne manqueront pas de rechercher des éléments biographiques dans son personnage à la fois puissant et fragile. Ce n'est pas la première fois que Lady Gaga revêt son costume d'actrice. Elle a, par exemple, tenu des rôles importants dans les deux dernières saisons d'American Horror Story.

A Star Is Born est attendu dans les salles obscures françaises le 3 octobre 2018.