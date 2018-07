Yves Duteil dans A La Bonne Heure

publié le 26/02/2018 à 12:30

Il n'avait rien fait depuis près de 6 ans ! Yves Duteil est de retour dans les bacs avec Respect, son nouvel album sorti le 12 janvier dernier, le 15ème de sa carrière.

"Respect", le nouvel album d'Yves Duteil

Yves Duteil revient avec un nouvel opus, Respect. Très attendu par ses fans, ce voyage de 12 nouveaux titres explore de nouvelles contrées aux côtés de musiciens d'ici et d'ailleurs.

Entouré de Franck Monbayl et à la direction musicale, Mokhtar Samba à la batterie, Rhani Krija aux percussions et Dorsaf Hamdani aux chœurs pour ne citer qu'eux, l'interprète de Prendre un enfant, élue Plus belle chanson du siècle en 1988, signe un vibrant plaidoyer pour le vivre ensemble, dont il dit lui-même que "l'actualité tragique aura agi comme un accélérateur, un leitmotiv poético-social."

Après l’Alhambra à Paris les 20 et 21 janvier dernier, la tournée d’Yves Duteil repassera par la capitale les 26 et 27 mai prochain au Théâtre de la Tour Eiffel.

Découvrez les coulisses de l'album :

> Yves Duteil - Respect - Les coulisses de l'album

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

