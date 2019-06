YouTube voudrait déplacer tous ses contenus jeunesse vers YouTube Kids

publié le 21/06/2019 à 05:34

Et si le déballage des jouets pour les enfants (les fameux "unpacking" ultra-populaires), les épisodes de dessins animés ou les recettes de "slime" disparaissaient définitivement de YouTube ? La plateforme de vidéos contrôlée par Google serait en train de réfléchir à une grande séparation des contenus entre les vidéos destinées aux ados et adultes et celles destinées aux seuls enfants.

D'après le Wall Street Journal, des cadres de YouTube voudraient séparer hermétiquement ces deux mondes. YouTube Kids est une plateforme qui existe déjà, avec une application créée en 2015 et disponible en France depuis 2016. La modération y est bien plus sévère et les parents peuvent aisément contrôler les usages de leurs enfants. Une fonctionnalité "minuterie" permet par exemple de déterminer les horaires de visionnage et de fixer des limites sans provoquer de crises intra-familiales.

Si beaucoup de parents peuvent se réjouir de ce projet, il s'agit d'une vraie prise de risque financière pour YouTube puisque ces contenus jeunesse engendre un trafic considérable pour la plateforme et donc de belles rentrées publicitaires. YouTube Kids pourrait aussi pour éviter des problème et mieux contrôler les visionnages, empêcher la fonction "lecture automatique" qui lance une vidéo dont la thématique est proche dès qu'une vidéo est terminée. Une automatisation qui a fait la croissance du groupe ces dernières années grâce à la création d'un flux infini semblable à la télévision mais personnalisé et donc terriblement attirant.

Éviter de futures polémiques

L'objectif est de rassurer les parents et d'éviter de provoquer de nouvelles polémiques avec des enfants confrontés à des dessins animés pour adultes ou des contenus jugés "inappropriés". Une préoccupation qui est fondamentale notamment aux États-Unis. De plus, comme le rappellent nos confrères du journal Les Échos, l'autorité américaine du commerce, la FTC, avait reçu des plaintes d’associations contre YouTube, accusant la plateforme de collecter illégalement des données sur des mineurs.

"En février, note le journal, la plateforme a dû faire face à une fronde de ses annonceurs après qu'un blogueur a montré que les algorithmes du site YouTube permettaient à des pédophiles de trouver facilement des vidéos de jeunes enfants, d'échanger entre eux dans les commentaires et que YouTube, de plus, monétisait, ces vidéos. Disney, Epic Games, McDonald's et Nestlé, notamment, avaient suspendu leurs publicités".

YouTube avait lancé plusieurs systèmes de protection, mais le transfert total des contenus jeunesse sur YouTube Kids serait certainement une façon plus radicale de régler la question.