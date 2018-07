publié le 24/07/2018 à 11:35

Que fait Paul McCartney pendant les vacances ? À Londres, l'ex Beatles s'est amusé à recréer la célèbre pochette de l'album Abbey Road en marchant sur le célèbre passage piéton. Un moment qui a fait vibrer les fans de l'artiste, preuve que la Beatlemania n'a pas pris une ride.



Sorti en 1969, Abbey Road est l'un des albums les plus célèbres des Beatles. Sa pochette, où les quatre membres du groupe (Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon et George Harrison) traversent le passage piéton l'est tout autant. Mais, contrairement au cliché original, Paul McCartney ne se balade pas pieds nus sur le passage piéton et il ne porte pas de costume sombre.

Et pour cet été 2018, c'est Mary McCartney, la fille aînée du chanteur, qui a immortalisé son père de passage à Londres sur Abbey Road. La foule est bien évidemment euphorique, comme on peut l'entendre sur la vidéo.

¿@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jul 23, 2018 at 5:23am PDT