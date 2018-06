publié le 21/06/2018 à 11:22

C'est la jolie surprise de cette fin de printemps : Paul McCartney est de retour. Le chanteur dévoile ce jeudi 21 juin deux titres inédits qu'on retrouvera dans Egypt Station. Un nouvel album à paraître le 7 septembre prochain, le premier opus depuis New en 2013.



Mais Paul McCartney n'a pas chômé depuis : Il a fait plusieurs tournées et formé un trio à succès sur le titre FourFiveSeconds en 2015 avec Rihanna et Kanye West. Par la suite, Sir McCartney avait enregistré une chanson pour un jeu vidéo et un autre morceau pour la bande-originale d'un film en 2016.

Pour cette fête de la musique, on découvre deux nouveaux titres radicalement différents. Le premier extrait aux sonorités rock, avec un rythme puissant, lourd, une production rutilante, efficace et moderne s'intitule Come On To Me. Un morceau très enlevé et cuivré qui parle de séduction.

Le second extrait est un peu plus calme. Le bassiste qui vient de fêter ses 76 ans offre à ses fans une ballade au piano, rehaussée d'un rythme de batterie très jazzy, intitulée I Don't Know.