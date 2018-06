publié le 27/06/2018 à 19:01

Attention, séquence nostalgie et émotion en perspective pour les fans des Beatles. Si les stars de pop se bousculent pour faire une virée à bord du célèbre Carpool Karaoke de James Corden, des légendes vivantes de la musique se confient et font le show en voiture. C'est notamment le cas de Paul McCartney qui a pris place dans le véhicule de l'animateur britannique.



Diffusé lors dans l'émission The Late Late Show With James Corden, le chanteur de 76 ans accompagne le présentateur en balade dans les rues de Liverpool, où il a fait ses débuts avec son groupe. Un moment spécial pour l'artiste qui livre ses confessions tout en faisant découvrir sa ville natale aux sons des plus grands succès des Beatles.

Entre rencontres, surprises et souvenirs, la vidéo postée le 21 juin dernier est devenue virale puisqu'elle comptabilise plus de 18 millions de vues. Mais pourquoi cette séquence musicale entre Paul McCartney et James Corden est incontestablement l'une des plus commentées, pour ne pas dire "le meilleur karaoké" de l'histoire de l'émission ?

Un voyage nostalgique dans sa jeunesse

Pendant leur virée dans les rues de Liverpool, Paul McCartney joue le guide touristique et fait visiter sa ville natale à James Corden. Dans ces quartiers anglais où il a vécu, le chanteur nous emmène jusqu'à Penny Lane, une rue qui va inspirer une chanson des Beatles.



L'artiste britannique se remémore même chaque bâtiment devant lequel il passe. "J'ai été dans la chorale de cette église", se souvient-il lorsqu'il aborde St Barnabas Curch. Le natif de Liverpool n'hésite pas à rendre visite aux commerçants (comme le coiffeur en référence dans la chanson Penny Lane) et à saluer les passants.



Mais le moment mémorable de cette visite reste celui où l'artiste revient sur les traces de son enfance. C'est dans une maison de banlieue, où il a habité avec ses parents de 12-13 ans jusqu'à sa majorité que Paul McCartney et John Lennon répétaient et écrivaient leurs chansons. L'un de leurs futurs succès She Loves You est né entre ses murs. "Ça me fait réaliser combien de temps a duré le parcours car nous avons vraiment vécu ici".

Une sélection musicale qui ne s'oublie pas

Le Carpool Karaoké ne serait pas si célèbre sans les tubes emblématiques de l'invité. Avec Paul McCartney, c'est toute la discographie des Beatles qui rythme le voyage. Pour débuter leur périple, l'animateur James Corden et son célèbre passager entonnent à tue-tête une chanson de circonstance, Baby You Can Drive My Car. L'occasion pour le chanteur de se confier sur son rapport avec la musique. "J'ai écrit ma première chanson à l'âge de 14 ans", raconte-t-il. Un morceau qui s’intitulait I Lost My Little Girl, dont il fredonne quelques airs sous le regard impressionné du présentateur.



On entend aussi d'autres titres des Beatles comme Penny Lane, Blackbird ou encore le tube mythique Let It Be. Un morceau crée à l'origine par le chanteur. "J’avais un rêve dans les années 1960, dans lequel ma mère, qui était morte, venait me voir dans mon rêve pour me rassurer, en me disant ‘Ça va aller, laisse simplement faire les choses’", explique-t-il. "Je me sentais tellement bien. Elle m'a donné des mots positifs". Une belle histoire qui interpelle profondément l'animateur-humoriste. "C’est la plus belle chose que j’ai entendue de ma vie!", témoigne-t-il ému avant de reprendre de plus bel leur karaoké.

Plusieurs références iconiques aux Beatles

Cette séquence du Carpool Karaoké est surprenante grâce aux symboles et clins d’œil au groupe britannique. Les fans reconnaîtront notamment les paroles du tube Help en introduction du sketch lorsque James Corden est au téléphone avec l'interprète.

> The Beatles - Help!

Le conducteur rend aussi hommage aux différents looks des Beatles au fil des années : coupe au bol et costume gris dans le style 50's, moustache et uniforme militaire coloré en référence à la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou tenue hippie des 60's, ces tenues font aussi partie de l'identité du groupe qui a su se réinventer à travers le temps.

Une star qui ne cesse de surprendre ses fans

Natif de Liverpool, le chanteur reste fidèle à ses origines et présent pour son public. Lorsqu'il raconte l'immense succès qu'il a connu avec les Beatles, Paul McCartney se souvient des groupies qui le suivaient jusqu'à son domicile. "Je mettais un déguisement : une moustache, des lunettes, un chapeau et un vieil imperméable", se souvient-il avec humour lorsqu'il voulait sortir incognito de chez lui sans être reconnu par les fans. Un voisinage encore présent devant son ancienne maison pour l'apercevoir.



Mais l'un des moments marquants de cette séquence est la surprise réservée aux fans dans un bar où le chanteur a fait ses débuts avec les Beatles. Alors que James Corden prend place derrière le comptoir, il incite les clients à choisir une chanson dans un Jukebox. Aussitôt le titre sélectionné, la star britannique caché derrière un rideau avec l'orchestre, surprend les spectateurs qui restent sans voix. Ils entonnent alors tous en chœur d'autres tubes du groupe comme A Hard Day's Night, Love Me Do et Back In The URSS avant de finir en apothéose sur le mythique Hey Jude.

> The Beatles - Hey Jude