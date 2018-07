publié le 25/04/2017 à 20:01

Comédienne virevoltante qui rayonne à la télévision dans Une famille formidable, Anny Duperey reste une enfant meurtrie par le décès brutal de ses parents alors qu'elle n'avait que huit ans. Celle qui a fait craquer des générations dans le film Un éléphant ça trompe énormément (1976), d'Yves Robert est revenue sur son enfance tragique dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel mardi 25 avril à partir de 23h20.



Les parents d'Anny Duperey sont morts intoxiqués au monoxyde de carbone dans la salle de bains familiale et ont laissé derrière eux une petite fille de 8 ans et sa sœur de six mois, à jamais marquées par ce drame. "Tout le monde était traumatisé par ces morts, a confié la comédienne sur Le Divan. Ils avaient 30 ans l'un et l'autre, c'était deux beaux enfants pleurés par deux familles".

Anny Duperey raconte à quel point ce drame a plongé sa famille dans un profond silence. "On en parlait pas, on évitait les fêtes d'ailleurs pour ne pas se rappeler. Il y a eu très peu de fêtes dans mon enfance, parce que à chaque fois on pensait à eux, on contournait".

La petite fille de 8 ans qu'était la future actrice a totalement occulté toute la partie de sa vie avant l'accident. "C'est une amnésie sans doute, analyse-t-elle. J'ai écris après qu'elle était si profonde que je suis bien obligée de supposer qu'elle était charitable sinon j'aurais peut-être souffert encore plus de me rappeler le bonheur avant".