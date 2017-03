publié le 14/03/2017 à 20:27

Brigitte Lahaie est connue pour son franc-parler, mais elle évoque rarement sa vie intime sur les plateaux de télé. Après Patrick Poivre d'Arvor, Bernard Tapie et Arielle Dombasle, l'ancienne star du X a accepté de se mettre à nu, de répondre à toutes les questions dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel mardi 14 mars sur France 3.



Aujourd'hui animatrice radio, la femme de 61 ans évoque au cours de l'émission le comportement pour le moins étrange de sa mère lorsqu'elle était plus jeune. Celle-ci la poussait à "aller ouvrir la porte au facteur en petite nuisette". Une manière pour elle de vivre à travers sa fille qu'elle admirait. "Ma mère était très fière de moi et aimait bien me mettre toujours en avant", explique l'ex-actrice de film pour adultes, qui souligne que celle-ci l'a rapidement sexualisée. Dès que j’ai été adolescente, elle m’habillait quand même assez sexy."

La star qui a été la source de tant de fantasmes, revient longuement sur sa carrière dans le X dans les années 70. Un passé qu'elle assume complètement. "J'ai jamais eu de moments de gêne, déclare-t-elle. Je ne peux pas dire que cela a toujours été facile, parce qu'on ne m'a pas spécialement fait de cadeaux pendant des années. Mais je dirais qu'au fond de moi-même, il n'était pas question de me renier. Donc ça passait ou ça cassait. C'est passé, tant mieux. Ce n'était pas possible pour moi de ne pas l'assumer. Je suis ce que je suis."

La star a longtemps été complexée par sa poitrine

Brigitte Lahaie évoque aussi son rapport compliqué à son corps. Longtemps, cette dernière n'a pas supporté sa poitrine généreuse. "Il faut quand même savoir que j’avais 20 ans en 75 et c’était la mode des petits seins", explique-t-elle. Elle en a même souffert. "À l’école par exemple, mes copines en classe se moquaient de mes seins. Donc je n’avais pas de raison de penser qu’ils étaient beaux", déplore Brigitte Lahaie.

L'animatrice de 61 ans donne également sa vision de la fidélité au cours de l'émission : "Je dis toujours que l’on peut très bien devenir fidèle quand on a vraiment tout vécu. Ce qui m’intéresse, c’est de découvrir les gens. J’adore découvrir un homme, une femme", raconte Brigitte Lahaie à Marc-Olivier Fogiel. La star conclue par une confession inattendue : "C’est plus intéressant de découvrir l’autre sur le plan psychique que sur le plan sexuel, au fond. On est très souvent déçu en plus sur le plan sexuel".