publié le 30/04/2016 à 22:22

Place aux quarts de finale dans The Voice. L'équipe de Zazie a ouvert le bal de ce prime dédié à Grégory Lemarchal. Le vainqueur de la Star Academy en 2004 est décédé il y a neuf ans ce 30 avril. Ils n'étaient plus que trois par équipe à se disputer une place en demi-finale. Sol a repris Quoi ma gueule ? de Johnny Hallyday, Clément Verzi s'est illustré sur du Joe Cocker et Lena Woods a pris un risque en revisitant Lettre à France de Michel Polnareff.



C'est cette prestation qui a particulièrement interpellé les internautes. La jeune femme, harpe dans une main, micro dans l'autre, en a ému certains, en a sensiblement agacé d'autres. Le public a choisi de plébisciter Clément Verzi. Zazie a donc du départager Sol et Lena Woods. Dans la douleur, l'interprète de Zen a repêché Sol. Lena Woods quitte l'aventure.

Léna Woods qui part c'est véritablement un scandale. #TheVoice — ¿¿¿¿¿¿ (@alexisgddc) 30 avril 2016

Pourquoi tu gueules Léna Woods il ni avait pas besoin #thevoice — sylangell (@sylangell) 30 avril 2016