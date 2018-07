VIDÉO - "Secret Story 10" : le couple Sophia-Julien mis en danger par Bastien ?

publié le 29/08/2016 à 20:53

Trois jours après le lancement de la 10e saison de Secret Story, c'était au tour de la traditionnelle émission quotidienne de faire sa grande rentrée ce lundi 29 août sur les antennes de NT1. Et pour ce retour, les téléspectateurs ont déjà droit à ce qui pourrait devenir un sulfureux triangle amoureux. Tous les ingrédients pour cela sont en place.



D'un côté, Sophia et Julien, en couple, doivent faire semblant de ne pas se connaître pour préserver leur secret. De l'autre, Bastien a pour secret d'être l'alibi du couple. Et comme la Voix est taquine, elle a donné pour mission à Sophia et Bastien de faire semblant de se rapprocher. Autant dire que la situation a tout pour devenir explosive et mettre sens dessus dessous la Maison des Secrets.

Bastien et Sophia font plus ample connaissance dans le jacuzzi ¿ pour mettre au point leur stratégie de couple pic.twitter.com/9WOBv2AUzJ — Secret Story 10 (@SecretStory_TF1) 29 août 2016

Les premières tensions n'ont d'ailleurs pas tardé à se faire voir. Julien n'a ainsi pas apprécié de voir sa petite amie échanger des regards forts complices avec Bastien. Sophia n'a d'ailleurs pas hésité à lancer à ce dernier : "Fais gaffe, tu vas t'habituer à moi". Une petite remarque que le (vrai) petit ami a fort mal pris. "Pas trop vite", a-t-il prévenu.

Se sentant abandonné par son âme sœur, Julien pourrait-il être tenté de voir ailleurs ? Depuis le début de l'aventure, le jeune homme de 23 ans semble très proche de Maeva, dont le secret est d'avoir été championne de car wash. Un détail qui n'a pas échappé à Sophia qui lui a lâché un cinglant "Tu es en train de me trahir". Ambiance.