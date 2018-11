Au cœur de la vie privée de Jeanfi et Stéphane Plaza

publié le 21/11/2018 à 18:14

Aujourd'hui, mercredi 21 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête plus efficace que les Gilets jaunes pour durcir un mouvement : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui est plus cheveux jaunes que gilets jaunes : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête dont on peut dire que la raison l’emporte tous les soirs au théâtre des Nouveautés : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui pour sa pièce "La très jolie trilogie" a emprunté à Gérard Jugnot le théâtre du Splendid : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui est Général au théâtre du Gymnase et culture générale à la radio : François Rollin.



Une Grosse Tête qu’on peut retrouver à la télé, au cinéma à la radio et même en BD : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du mercredi 21 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

