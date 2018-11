Jean-Marie Bigard de retour avec de bonnes blagues

publié le 26/11/2018 à 18:34

Aujourd'hui, lundi 26 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui pourra vous dire quelles sont les couleurs qui se marient le mieux avec votre gilet jaune : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui contrairement à un gilet jaune, n’a pas été enfilé depuis 15 jours : Caroline Diament.

Une Grosse Tête dont la femme se sent à plat après l’amour : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui publie des livres d’histoire mais qu’il vaut mieux éviter d’étudier à l’école : Jean-Marie Bigard.



Une Grosse Tête qui, quand on le compare au candidat de télé-réalité d'aujourd’hui, est pas loin d’être prix Nobel : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui prouve par sa mémoire qu’il ne sert à rien de boire pour oublier : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du lundi 26 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

