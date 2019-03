VIDÉO - Le flirt de JeanFi Janssens sur la Tour Eiffel

publié le 06/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 6 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête pour qui un tour du monde, n’a jamais été la mer à boire : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui depuis qu’il joue sur scène avec Isabelle Mergault sait ce que sont les embruns : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui, paradoxalement, plus il sera doué, plus il manquera d’adresse : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête que vous pouvez appeler après avoir consulté Plaza pour obtenir un prêt immobilier chez Cofidis : Caroline Diament.



Une Grosse Tête dont la voix est un tango à elle toute seule : Marcela Iacub.



Une Grosse Tête qui, à force de croiser Monsieur De Kersauson peut avoir le pied marin mais au cul : JeanFi Janssens.

Les Grosses Têtes du mercredi 6 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

