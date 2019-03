VIDÉO - Festival d'imitations dans "Les Grosses Têtes"

publié le 11/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lunci 11 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont on est sûr qu’elle n’a pas le vertige puisqu’elle est toujours perchée : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête touche à tout mais surtout 10% : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête qui même au théâtre de 10 heures garde son accent du midi : Titoff.



Une Grosse Tête en deuil depuis mardi dernier et la 90ième minute du match contre Manchester : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui présente du trampoline à la télévision et rebondit à la radio : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui grâce au raisin dans le vin, la pomme dans le Calva, la prune dans l'eau de vie, la cerise dans le kirsch et la pomme de terre dans la Vodka suit à la lettre la recommandation 5 fruits ou légumes par jour : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du lundi 11 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !