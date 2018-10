JeanFi : sa prochaine prestation dans DALS très attendue

publié le 12/10/2018 à 18:17

Aujourd'hui, vendredi 12 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête pharmacienne pour qui le meilleur remède c’est : un verdi, un Mozart et un Puccini 3 fois par jour : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui connait plus de turbulences en 15 jours de TF1 qu’en 15 ans à Air-France : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui est l’inverse de JeanFi, il vient du Sud et il n’a jamais réussi à prendre un avion à l’heure : Titoff.



Une Grosse Tête dont le film « Debout les crabes la mer monte » n’a jamais été autant d’actualité avec le réchauffement climatique : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui a été conseillère de Rachida Dati donc elle est incollable sur Dior, Chanel et Prada : Gäel Tchakaloff.



Rarement au micro mais toujours derrière la vite, de temps en temps, tel un passe-muraille, il rejoint justement les pupitres des Grosses Têtes, notre réalisateur : François Renucci.

Les Grosses Têtes du vendredi 12 octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !