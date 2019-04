publié le 04/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 4 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête plus sûr qu’un Boeing pour vous faire rire : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête pas encore végétariene même si elle a joué dans « Adieu Poulet » : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui s’étonne d’être vierge alors qu’elle joue au théâtre du Marais : Melha Bedia.



Une Grosse Tête qui peut se balader sur le Vieux Port et jeter l’encre dans La Provence : Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête belge champion du monde de la Bande-dessinée à défaut de l’être au football : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qu’on pourra voir samedi dans 50min Inside interviewer Céline Dion et il va pouvoir nous en donner un aperçu dès maintenant : Christophe Beaugrand.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !