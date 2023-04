VIDÉO - Les Grosses Têtes : Zize Dupanier sous le charme d'AZ

Découvrez les Grosses Têtes du vendredi 7 avril 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête, Argentine, mais plus efficace à Paris que Lionel Messi : Marcela Iacub. Une Grosse Tête qu’on pourrait retrouver à la une de Poker Magazine et de Tambour Hebdo : Caroline Diament.

Une Grosse Tête toujours "fraiche et disco" sur scène comme dans le Grand Studio : Zize Dupanier. Une Grosse Tête, chanteuse d’occasion, et surtout à la moindre occasion : Christophe Beaugrand. Une Grosse Tête dont le nom tient en deux lettres et dont le timbre passe très bien à la radio : AZ. Et enfin, une Grosse Tête qui, dans Mariés au premier regard pourrait être compatible à 100 % avec un ballon de football : Yoann Riou.

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez c