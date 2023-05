VIDÉO - Les Grosses Têtes : Stéphane Plaza victime d'un accident

Découvrez les Grosses Têtes du vendredi 12 mai 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui joue Latouche au cinéma mais plutôt Ducobu à la radio : Elie Semoun. Une Grosse Tête qui aime bien venir dans l’émission parce que ça ne lui fait pas loin de la Cité de l’Histoire à La Défense : Franck Ferrand. Une Grosse Tête qui a connu l’esprit canal mais qui s’est adapté à l’esprit RTL : Ariel Wizman. Une Grosse Tête HPI mais au langage plus fleuri que Fleurot : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui se fait mettre en boite au théâtre par Stéphane Plaza et qui vient à la radio pour inverser les rôles : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui tient à rassurer son public : il n’a pas été amputé. En tout cas pas des pieds ! : Stéphane Plaza.



