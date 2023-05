"Les Grosses Têtes" : Yoann Riou balance sur Sébastien Thoen

Yoann Riou et les performances sexuelles des Grosses Têtes

Yoann Riou et les performances sexuelles des Grosses Têtes

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 11 mai 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui fera son entrée dans le dictionnaire quand on aura frisé Larousse et publié les gros Robert : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui réussit mieux à cacher ses émotions au poker que ses "je sais" à la radio : Caroline Diament. Une Grosse Tête plus surexcitée quand elle commente un match que quand elle feuillette le PlayBoy de Marlène Schiappa : Yoann Riou. Une Grosse Tête qui fait beaucoup d’entrées au théâtre comme au cinéma et dont on aime les sorties à la radio : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui n’aime pas le monde du silence mais qui est comme un poisson dans l’eau à RTL : Sébastien Thoen. Et enfin, une Grosse Tête qui défend le devoir de mémoire à chaque question : Paul El Kharrat.









































