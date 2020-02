VIDÉO - Les Grosses Têtes rendent hommage à Kirk Douglas

publié le 06/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 6 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui est tombé dans un livre d’Histoire quand il était petit : Franck Ferrand. Une Grosse Tête qui tient à préciser que son film « Meilleur espoir féminin » n’était pas produit par Harvey Weinstein : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête qui a un nom de voiture et qui pratique l’autodérision : Jeremy Ferrari. Une Grosse Tête qui milite pour la protection animale mais qui n’épargne personne chez les humains : Laurent Baffie. Une Grosse Tête qui rigole quand sa banque l’appelle pour lui dire qu’il est dans le rouge : Jean-Jacques Peroni et enfin une Grosse Tête qui fait de la pub pour le Beurre Président, mais qui n’a pas inventé le fil à le couper : Stéphane Plaza.

L'hommage des Grosses Têtes à Kirk Douglas

