VIDÉO - Caroline Diament en pince pour Julio Iglesias

publié le 31/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du vendredi 31 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de se présenter aux Municipales de La Rochelle pour en être la « Mairesse » : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui est la seule femme à qui j’aurai autant fait crier « oh oui » : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui peut contester une réponse qu’il aura trouvé lui-même : François Rollin. Une Grosse Tête qui appartient au Groupe TF1 mais qu’on ne verra pas à poil ce soir dans Stars à nu : Christophe Beaugrand. Une Grosse Tête qui préfère voir sortir les Anglais de la Ligue des champions que de l’Europe : Florian Gazan et enfin une Grosse Tête qui est aussi difficile de faire sortir d’un bistrot que l’Angleterre de l’Europe : Jean-Jacques Peroni.

Caroline Diament et Julio Iglesias...

> Caroline Diament en pince pour Julio Iglesias Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Date : 31/01/2020

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.