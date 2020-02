VIDÉO - Laurent Ruquier se prend pour Jean-Marie Bigard

publié le 05/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 5 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui a plus peur des mites dans son dressing que du coronavirus : Cristina Cordula. Une Grosse Tête dont on est sûr qu’elle n’a pas couché avec Eric Rohmer pour obtenir des rôles : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui arrêtera son régime « Comme j’aime » quand elle arrivera à se cacher derrière Arielle Dombasle : Caroline Diament. Une Grosse Tête Brexit ou pas, continuera toujours à compter en livre : Marc Lambron. Une Grosse Tête tellement lucide qu’il commente le catch plutôt que le pratiquer : Florian Gazan et enfin ne Grosse Tête qui empêche le public de dormir dans son one man show « Anesthésie Générale » : Jeremy Ferrari.

Laurent Ruquier prend le relais de Jean-Marie Bigard

> Les blagues zoophiles de Laurent Ruquier Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Durée : 03:33 | Date : 05/02/2020

