VIDÉO - Les Grosses Têtes : les drôles de vacances de Yoann Riou... avec sa maman

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 30 août 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui, comme la Cigale de la fable de La Fontaine, a sûrement chanté tout l’été : Joyce Jonathan. Une Grosse Tête chez qui sommeille un QI de 130 qu’on réveille à coup de tambour : Caroline Diament. Une Grosse Tête pour qui Saint-Denis reste avant tout la Basilique des Rois : Franck Ferrand. Une Grosse Tête bien meilleure qu’une balle de tennis pour rebondir sur tout : Laurent Baffie. Une Grosse Tête qui ne connait pas le droit à l’oubli : Paul El Kharrat. Et enfin, une Grosse Tête qui n’a pas encore connu la séance des tirs aux buts : Yoann Riou.

