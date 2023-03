VIDÉO - Les Grosses Têtes : le jour où C. Ladesou s'est fâchée avec L. Ruquier

PÉPITE - Le jour où C. Ladesou s'est fâchée avec L. Ruquier

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 8 mars 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui s’est plus sentie concernée dimanche par la Fête des Grands-Mères qu’aujourd’hui par la journée de la femme : Chantal Ladesou. Une Grosse Tête qui a piqué la place de Chantal Ladesou dans le jury de Mask Singer : Michèle Bernier. Une Grosse Tête qui a expérimenté le partage des tâches avec Julie Gayet : Valérie Trierweiler. Une Grosse Tête, journaliste comme Valérie Trierweiler, mais qui n’a pas encore été première dame : Christophe Barbier. Une Grosse Tête qui est pour l’égalité des sexes mais avec Rocco Siffredi : Jérémy Ferrari. Et enfin, une Grosse Tête qui ne défend pas la parité au niveau des bonnes réponses : Paul El Kharrat.



