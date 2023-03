"Les Grosses Têtes" : Darie Boutboul exaspère Isabelle Mergault

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 28 février 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui, même si elle ne le dira jamais est "la chouchoute sans chichis" : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête, mélomane, qui ne commet jamais de fausses notes dans l’émission : Olivier Bellamy. Une Grosse Tête qui simule une bonne réponse à chaque fois qu’elle crie "oh oui" : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui a toujours quelque chose à dire, à redire, à reredire et même à rereredire : François Rollin. Une Grosse Tête qui a monté autant de chevaux que P.P.D.A. de stagiaires : Darie Boutboul. Et enfin, une Grosse Tête qui s’est faite piquer le rôle d’Obélix par Gilles Lelouch : Bernard Mabille.



Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



Jouez avec les Grosses Têtes

"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.