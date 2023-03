VIDÉO - Les Grosses Têtes : la rencontre improbable d'Isabelle Mergault

Découvrez les Grosses Têtes du mardi 7 mars 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête dont on aime toutes les manifestations : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête qui manifeste toujours son amour pour la politique, la culture et l’opéra : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui est plus Voix du Nord que SUD Rail : JeanFi Janssens. Une Grosse Tête aussi douée pour l’Histoire de France à la Défense que la défense de l’Histoire de France : Franck Ferrand. Une Grosse Tête pour qui, demain, n’est pas la journée de la femme mais la journée de Bayern-PSG : Florian Gazan. Et enfin, une Grosse Tête qui peut soutenir n’importe quelle grève sauf celle de la faim : Bernard Mabille.



Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre "Fake News" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Jouez avec les Grosses Têtes

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès m