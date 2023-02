VIDÉO - Les Grosses Têtes : Laurent Ruquier s'essaye au rap

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 1er février 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui a toujours la banane à la radio et le kiwi au théâtre : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête, elle aussi, tous les soirs au théâtre et très bientôt dans le jury de l’émission Mask Singer : Michèle Bernier. Une Grosse Tête, retraitée de Canal+, mais toujours active à RTL : Ariel Wizman. Une Grosse Tête dont les "je sais" vont faire travailler plus longtemps les fabricants de tambours : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui va devoir rester au théâtre de Trévise jusqu’à 64 ans : AZ. Et enfin, une Grosse Tête qui, quand elle manifeste sa culture, les autres peuvent prendre leur retraite sur les questions : Paul El Kharrat.



