VIDÉO - Les Grosses Têtes : l'énorme fou-rire de Laurent Ruquier

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 26 janvier 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui a remplacé 5 fruits par jour par "Le jour du kiwi" tous les soirs au Théâtre Edouard VII : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête qui vit à RTL et sort parfois chez lui : Florian Gazan. Une Grosse Tête à qui sa voix lui permet de balancer sur tout le monde avec sensualité : Marcela Iacub. Une Grosse Tête qui joue avec les mots autant qu’elle les chante : Joyce Jonathan. Une Grosse Tête avec qui le public du Grand Studio ne crie pas encore "Patriiiiick" quand il entre mais ça ne devrait plus tarder : Patrick Chanfray. Et enfin, une Grosse Tête "sans filtre" dans la Matinale et bien corsée dans les Grosses Têtes : Sébastien Thoen.



Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Jouez avec les Grosses Têtes