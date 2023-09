VIDÉO - Les Grosses Têtes : la culotte "très sexy" de Karine Le Marchand fait réagir

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 6 septembre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui fait son retour dans l’émission et qui est la seule, la vraie et l’unique "Belle des champs" : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête dans le viseur du mouvement "Mytho", qui dénonce les violences faites à la vérité : Christine Bravo. Une Grosse Tête qui est la Formule 1 des humoristes : Jérémy Ferrari. Une Grosse Tête qui fait son retour dans l’émission aujourd’hui et dès le 14 septembre sur la scène du Théâtre de la Michodière dans "Piège pour un homme seul" : Michel Fau.

Une Grosse Tête dont le super héros préféré reste Casterman : Philippe Geluck. Et enfin, le retour d’une Grosse Tête marseillaise qui survit à tous les règlements de compte : Titoff.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.