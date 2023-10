VIDÉO - Les Grosses Têtes : Ariel Wizman spécialiste des punaises de lit

Découvrez les Grosses Têtes du mercredi 4 octobre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui a croisé plus de mouches à la campagne que de punaises de lit à Paris : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui était déjà un peu "Punaise !", à l’époque du Splendid : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui préfère dire "merde et 3 fois merde" que Punaise : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête souvent poil à gratter que punaise de lit : Sébastien Thoen. Une Grosse Tête, écrivain, prix Renaudot avec son roman Les Âmes grises, roman adapté au cinéma et qui, lui, s’adapte parfaitement aux Grosses Têtes : Philippe Claudel. Et enfin, une Grosse Tête qui s’appelle Ariel mais qui est plus BHV que BHL : Ariel Wizman.







































