VIDÉO - Les Grosses Têtes : Christophe Barbier rejoint l'équipe !

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 16 février 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête journaliste, écrivaine et comédienne dont l’écharpe rouge ira très bien avec les couleurs de RTL : Christophe Barbier. Une Grosse Tête qui n’aime pas les nouveaux et encore moins quand ils sont journalistes : Isabelle Mergault. Une Grosse Tête dont le seul journal qu’elle ait présenté est celui du Hard : Sébastien Thoen. Une Grosse Tête qui brille à la télévision, au théâtre et au cinéma mais ce n’est plus un scoop : Michèle Bernier. Une Grosse Tête qui préfère décrocher un Molière qu’un Prix Pulitzer : Michel Fau. Et enfin, une Grosse Tête qui n’est pas journaliste mais qui va au fond de ses sujets : JeanFi Janssens.



