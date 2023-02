"Les Grosses Têtes" : L. Ruquier raconte les premières blague de G. Jugnot dans l'émission

Découvrez les Grosses Têtes du lundi 13 février 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui passe de 1983 à 2023 entre le théâtre de la Porte Saint-Martin et le Grand Studio : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête, en tournée dans toute la France avec Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens, c’est vous dire si son compte pénibilité est bien rempli : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qu’on peut voir au théâtre dans Le jour du kiwi et au cinéma dans Alibi.com 2 et hier soir dans Les Choristes face à Alibi.com 1 : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête pour qui une bonne réponse vaut mieux qu’un long discours : Paul El Kharrat. Une Grosse Tête dont on prend le pou dès qu’on