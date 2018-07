VIDÉO - Ali Baddou : l'animateur du "Supplément" fait ses adieux sur Canal+

publié le 26/06/2016 à 16:59

Comme ses ex-collègues Yann Barthès (Le Petit Journal) ou Maïtena Biraben (Le Grand Journal), Ali Baddou a officié cette semaine pour la dernière fois sur l'antenne de Canal+. Si son départ n'a été annoncé que de façon officieuse, d'abord par Yann Barthès lors d'un Petit Journal début juin, puis par L'Express, qui révélait quelques jours plus tard que Baddou et Biraben n'avaient d'ailleurs ni l'un ni l'autre appris leur éviction, car il s'agirait bien d'une éviction selon l'hebdomadaire, de la bouche de leur employeur.



Des départs qui s'inscrivent dans le grand ménage effectué par Vincent Bolloré depuis sa prise de fonction il y a moins d'un an. Même si celui-ci a annoncé qu'il allait quitter la présidence du groupe Canal+, son remplacement par Arnaud de Puyfontaine (président du directoire de Vivendi) et l'arrivée probable de son fils Yannick au conseil de surveillance de la chaîne ne risquent pas de modifier cette ligne.

Entouré de ses invités du jour, dont Bruno Le Maire, et de tous ses chroniqueurs, Ali Baddou a fait dimanche 26 juin des adieux très brefs, remerciant simplement les téléspectateurs, ses producteurs et toutes les équipes ayant contribué à la fabrication du Supplément chaque semaine. Il a conclu sur ces mots : "Je vous souhaite un très bel été et vous dis à bientôt".

Merci d'avoir regardé #LeSupplément ! Toute l'équipe vous souhaite un très bel été ! ¿ pic.twitter.com/339ioyl7dR — Le Supplément (@LeSupplement) 26 juin 2016